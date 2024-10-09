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Общество

Во время осеннего призыва 31 юноша из Псковской области отправится на службу в части Росгвардии

Во время осеннего призыва 31 юноша из Псковской области отправится на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Молодые люди пройдут тщательный отбор, во время которого специалисты оценят состояние их здоровья, изучат психологические склонности и биографию.

Призывники получат полевую форму. Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

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