Во время осеннего призыва 31 юноша из Псковской области отправится на службу в части Росгвардии

13:12, 09 октября 2024, ПАИ

Во время осеннего призыва 31 юноша из Псковской области отправится на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Молодые люди пройдут тщательный отбор, во время которого специалисты оценят состояние их здоровья, изучат психологические склонности и биографию.

Призывники получат полевую форму. Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.



Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.