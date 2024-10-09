Во время осеннего призыва 31 юноша из Псковской области отправится на службу в части Росгвардии
Во время осеннего призыва 31 юноша из Псковской области отправится на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Молодые люди пройдут тщательный отбор, во время которого специалисты оценят состояние их здоровья, изучат психологические склонности и биографию.
Призывники получат полевую форму. Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.
Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.
Во время осеннего призыва 31 юноша из Псковской области отправится на службу в части Росгвардии
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