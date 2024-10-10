Показ авторского фильма Оксаны Фёдоровой прошёл в Пскове

16:10, 10 октября 2024, ПАИ

Показ авторского фильма заслуженной артистки России, мисс Вселенной, певицы и телеведущей Оксаны Фёдоровой «Музыкальное путешествие. Псков» прошёл в кинотеатре «Победа» в Пскове сегодня, 10 октября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ













Оксана Фёдорова обратилась к собравшимся, поблагодарив всех, кто пришёл. «Мы впервые представляем фильм в таком масштабе. Благодаря ему я открыла для себя Псков по-новому. Нужно узнавать свой край, проникать душой, чувствовать дыхание своего региона, потому что эта любовь будет питать на протяжении всей жизни. Я всегда чувствую в этих местах подъём сил. Уверена, что в фильме мы откроем вам новые места. Мы увидим истории тех, кто прославлял наш регион», – отметила артистка.

Директор благотворительного фонда Татьяна Иванова также подчеркнула, что показ фильма приурочен к 15-летию работы Фонда Оксаны Фёдоровой и очень почётно, что он стартует именно в Пскове. «Фестиваль объединит ещё восемь городов, это будет огромное музыкальное турне, где самое главное – популяризация культуры и поддержка юных талантов», – отметила она.

Почётным гостем мероприятия выступила директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова. «Очень важно, что мы смотрим этот фильм в год, когда Псковщина празднуют 80-летие своего формирования, этот год насыщен мероприятиями и особенно важное место занимает сегодняшнее культурное событие. Этот фильм для меня – созвездие выдающихся имён деятелей искусства, не знать которые не может человек, выросший на Псковщине, но есть имена и события, которые станут открытием», – заключила она.

Мероприятие является частью Всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие» от Фонда Оксаны Фёдоровой. Добавим, что фестиваль объединяет восемь городов, в которых проходили съёмки фильмов о музыкальных историях России: Псков, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Курск, Тверь и Кисловодск.

В каждом городе в течение трёх дней будет реализована фестивальная программа с проведением кинопоказов фильмов из цикла «Моя Россия: музыкальное путешествие», мастер-классов, творческих встреч и концертов с участием знаменитых артистов и юных музыкантов.

Программу мероприятий в Пскове можно посмотреть по ссылке. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая старту Всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие».