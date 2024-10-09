Три дня продлится фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» от фонда Оксаны Фёдоровой в Пскове
Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» от фонда Оксаны Фёдоровой пройдёт в Пскове с 10 по 12 октября. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
Псков станет первым городом, где пройдёт музыкальный фестиваль под руководством Оксаны Фёдоровой.
В программе мероприятия запланированы кинопоказы, творческие встречи и концерты с участием знаменитых артистов и юных талантов, мастер-классы.
В частности, 10 октября в 14:00 в кинотеатре «Победа» пройдёт показ авторского фильма Оксаны Фёдоровой «Музыкальное путешествие. Псков».
11 октября состоятся мастер-классы от Оксаны Фёдоровой и заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова для юных музыкантов в музыкальной школе им. Н. А. Римского-Корсакова.
12 октября в 15:00 в Псковской областной филармонии пройдёт концерт «Юбилеи великих».
Вход на кинопоказ свободный, на концерт – по пригласительным билетам.
Кроме того, на портале Культура.рф пройдет прямой эфир фестиваля.
Три дня продлится фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» от фонда Оксаны Фёдоровой в Пскове