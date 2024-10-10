Северо-Западный федеральный округ оказался на втором месте по поеданию мяса

20:32, 10 октября 2024, ПАИ

Производство мяса в России с 2014 года выросло на 33 %, до 12 миллионов тонн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов.

Подавляющее большинство регионов уже либо достигло, либо превысило рекомендуемый уровень потребления мяса. Так, по мнению экспертов, в среднем россияне съедали по 80,8 килограмма мяса на человека в год, тогда когда рекомендованная Минздравом норма составляет 74 килограмма.

Среди федеральных округов Северо-Западный занял второе место по среднедушевому потреблению мяса (81 килограмм). На первом и третьем местах оказались Центральный (87 килограммов) и Южный (79 килограммов) федеральные округа.