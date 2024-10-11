Оксана Фёдорова в Пскове

Заслуженная артистка России, мисс Вселенная, певица и телеведущая Оксана Фёдорова приехала в Псков, где открыла Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие».

В четверг, 10 октября, Оксана Фёдорова посетила медиацентр ПАИ, где прошла пресс-конференция, посвящённая старту всероссийского музыкального фестиваля. А после этого звезда отправилась в кинотеатр «Победа», где состоялся показ её авторского фильма «Музыкальное путешествие. Псков». Об этом – в нашем фоторепортаже.