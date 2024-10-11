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Экономика

На 13,2% в реальном выражении выросла зарплата в Псковской области

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области, по оценке за январь - июль 2024 года, составила 52 064 рубля. Это на 21,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

В реальном выражении рассчитанная с учётом индекса потребительских цен зарплата выросла на 13,2 %, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, представителей каких профессий в связи с ежегодной индексацией ждёт повышение зарплаты в октябре.

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