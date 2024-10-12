Уникальные кирпичи с клеймами нашли при раскопках в Пскове археологи
В Пскове продолжаются раскопки в Плехановском посаде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».
Специалисты завершили исследование дома с развалами печей конца XVIII – начала XX века. При их разборе археологи нашли коллекцию кирпичей с клеймами.
Среди находок – огнеупорный кирпич с клеймом «Н. В.» шведского завода. Также были обнаружены три кирпича с клеймами «Г. В.» (завода Георга Францевича Викенгейзера), два из которых редкого типа без классической для завода контурной рамки.
В том числе археологи нашли кирпич с клеймом «Орловъ», кирпич с клеймом «И. М. П.» завода потомственного почётного гражданина Ивана Михайловича Постникова из Заболотья и огнеупорный кирпич FEU с клеймом новгородского завода.
Ранее сообщалось, что псковские археологи нашли древний «саркофаг» во время раскопок у церкви Николы со Усохи. Также в Пскове были обнаружены остатки дома любителей игр.
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