Уникальные кирпичи с клеймами нашли при раскопках в Пскове археологи

17:00, 12 октября 2024, ПАИ

В Пскове продолжаются раскопки в Плехановском посаде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Специалисты завершили исследование дома с развалами печей конца XVIII – начала XX века. При их разборе археологи нашли коллекцию кирпичей с клеймами.

Среди находок – огнеупорный кирпич с клеймом «Н. В.» шведского завода. Также были обнаружены три кирпича с клеймами «Г. В.» (завода Георга Францевича Викенгейзера), два из которых редкого типа без классической для завода контурной рамки.

В том числе археологи нашли кирпич с клеймом «Орловъ», кирпич с клеймом «И. М. П.» завода потомственного почётного гражданина Ивана Михайловича Постникова из Заболотья и огнеупорный кирпич FEU с клеймом новгородского завода.