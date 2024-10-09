Древний «саркофаг» нашли псковские археологи у церкви Николы со Усохи

17:34, 09 октября 2024, ПАИ

Древний «саркофаг» нашли псковские археологи у церкви Николы со Усохи, сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте».

На второй год раскопок у церкви Николы со Усохи в Пскове археологам удалось увидеть материк - плотный коричневатый суглинок, который находился под четырёхметровой толщей культурных отложений. Здесь удалось обнаружить следы редкого погребального обряда.

«Деревянный гроб с телом умершего помещался в своеобразный «каменный ящик»: по краю могильной ямы на ребро ставились известняковые плиты, которые формировали стенки конструкции. Поверх них укладывались плоские известняковые плиты - своего рода крышка. Возможно, таким образом была переосмыслена идея белокаменных саркофагов, которые получают распространение в Московской Руси начиная с XV века», - рассказали участники раскопок.

Ранее сообщалось, что на другом псковском раскопе археологи обнаружили кулинарную форму для выпечки XVIII-XIX вв.