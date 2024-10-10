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Общество

Марблс, домино, шашки: в Пскове археологи наткнулись на остатки дома любителей игр

Несколько наборов для настольных игр XVIII-XX веков нашли археологи на раскопе на Плехановском посаде в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская археология».

  • Находки из Плехановского раскопа
    Фото: Тг-канал "Псковская археология"
  • Находки из Плехановского раскопа
    Фото: Тг-канал "Псковская археология"
  • Находки из Плехановского раскопа
    Фото: Тг-канал "Псковская археология"
  • Находки из Плехановского раскопа
    Фото: Тг-канал "Псковская археология"

«В раскопе на Плехановском посаде в Пскове последние дни разбираем деревянный дом с развалами двух печей. Дом был построен на рубеже XVIII-XIX веков и просуществовал до Второй мировой войны. В развалах печей встречаются кирпичи с клеймами производителей: от шведских до местных, псковских заводов. О них расскажем отдельно, но, по-видимому, кирпичи для ремонта печек хозяева дома время от времени собирали по округе. Из заполнения дома происходят несколько фарфоровых статуэток, среди которых - миниатюрная птичка», - уточнили участники раскопок.

Здесь и далее фото из телеграм-канала "Псковская археология"

Хозяева дома любили хорошо проводить свободное время, об этом говорят найденные фишки для игр XVIII-XX веков. Здесь удалось найти костяные шашки и фишки домино, керамическую фишку домино, стеклянные шарики для игры в марблс и игральные бабки.

Костяные шашки и фишки доминоКерамическая фишка домино

Стеклянные шарики для игры в марблс

Игральная бабка

Ранее сообщалось, что псковские археологи нашли древний «саркофаг» во время раскопок у церкви Николы со Усохи.

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