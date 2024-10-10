Марблс, домино, шашки: в Пскове археологи наткнулись на остатки дома любителей игр

10:06, 10 октября 2024, ПАИ

Несколько наборов для настольных игр XVIII-XX веков нашли археологи на раскопе на Плехановском посаде в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская археология».

«В раскопе на Плехановском посаде в Пскове последние дни разбираем деревянный дом с развалами двух печей. Дом был построен на рубеже XVIII-XIX веков и просуществовал до Второй мировой войны. В развалах печей встречаются кирпичи с клеймами производителей: от шведских до местных, псковских заводов. О них расскажем отдельно, но, по-видимому, кирпичи для ремонта печек хозяева дома время от времени собирали по округе. Из заполнения дома происходят несколько фарфоровых статуэток, среди которых - миниатюрная птичка», - уточнили участники раскопок.

Хозяева дома любили хорошо проводить свободное время, об этом говорят найденные фишки для игр XVIII-XX веков. Здесь удалось найти костяные шашки и фишки домино, керамическую фишку домино, стеклянные шарики для игры в марблс и игральные бабки.

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Ранее сообщалось, что псковские археологи нашли древний «саркофаг» во время раскопок у церкви Николы со Усохи.