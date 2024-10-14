610-летие празднует Опочка

09:31, 14 октября 2024, ПАИ

610-летие со дня основания Опочки отмечается сегодня. С праздником жителей города поздравил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

«Сегодня мы отмечаем эту знаменательную дату в день Покрова Божией Матери, который является особенным для всех нас. Опочка – это город с богатой историей, культурой и традициями. Мы гордимся нашим прошлым и стремимся к светлому будущему. Пусть каждый житель нашего города чувствует себя частью этой истории и стремится внести свой вклад в развитие и процветание Опочки. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть наш город всегда будет местом, где царит гармония, дружба и взаимопонимание. С праздником, дорогие опочане!» – написал Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Напомним, первое упоминание об Опочке датируется 1414 годом. Тогда псковичи на излучине реки Великой заложили крепость, которую нарекли Опочкой. В 1426 году Опочка выдержала осаду литовских войск, в 1427 году – немецких. В 1517 году Опочку осадило польско-литовское войско Константина Острожского, которое после неудачного штурма было разгромлено подоспевшими русскими отрядами. В годы Ливонской войны 1558–1583 годов в Опочке размещался многочисленный стрелецкий гарнизон.

Пётр I своим указом приписал город Опочку к Ингерманландской губернии, созданной в 1708 году. А с созданием в 1727 году Новгородской губернии город был включён в её Псковскую провинцию.

В 1772 году была создана Псковская губерния – центром губернии стал город Опочка, в неё были включены две провинции Новгородской губернии: Псковская и Великолуцкая, а затем после первого раздела Польши, из вновь присоединенных земель к губернии были присоединены новые провинции: Двинская (Польская Лифляндия) и Полоцкая из земель бывшего Витебского воеводства, губерния стала называться 2-й Белорусской, а губернским городом до 1776 года оставалась Опочка. С 1777 года Опочка – уездный город Опочецкого уезда вновь образованного Псковского наместничества.

В 1927 году произошло разделение уезда на три района в составе Ленинградской области, а город Опочка стал центром Опочецкого района.

29 января 1935 года район включён в состав Калининской области. В 1937–1941 годах Опочка была центром Опочецкого округа. 22 августа 1944 года Опочецкий район включён в состав Великолукской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 октября 1957 года район включён в состав Псковской области.