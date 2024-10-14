В Псковской области стартует диктант на тему, о которой лучше не знать
Интернет-акция «Большой антинаркотический диктант (диктант на тему, о которой лучше не знать)» стартует в Псковской области сегодня, 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Акцию проводят управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, управление информационной политики правительства области и региональный комитет по молодёжной политике.
Принять участие в акции могут учащиеся 7–11-х классов общеобразовательных учреждений и средних специальных учебных заведений.
Пройти диктант можно по ссылке.
Он проводится в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!», второй этап которой проходит в регионе с 14 по 25 октября.
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