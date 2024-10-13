Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартует в Псковской области 14 октября

17:19, 13 октября 2024, ПАИ

Второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдёт в Псковской области с 14 по 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Полиция Псковской области призывает граждан проявить бдительность и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия УМВД 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.