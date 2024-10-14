Смертельное ДТП учинил пьяный водитель у деревни Вишенка в Дновском районе

22:38, 14 октября 2024, ПАИ

Водитель, управляя автомобилем Kia, не справился с управлением – машина вылетела в кювет у деревни Вишенка в Дновском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

За рулём был мужчина 1967 года рождения. В результате ДТП погибли две женщины – 1977 и 1986 годов рождения. Пострадавший водитель госпитализирован в медицинское учреждение.

По словам очевидцев, мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.