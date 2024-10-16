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Общество

Спасённому в Охотском море мужчине грозит семь лет тюрьмы

Путешественнику Михаилу Пичугину, который дрейфовал в Охотском море два месяца, грозит до семи лет лишения свободы, пишет «Газета.ру».

Михаила Пичугина могут заключить под стражу, если подтвердится, что в лодке не было необходимого оборудования – связи для информирования о ЧП, красной ракеты и спасательных жилетов, необходимость которых установлена правилами выхода в море.

После происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.

Напомним, что 9 августа двое мужчин и подросток отправились на катамаране «Байкат-470» в Охотское море. Когда связь с ними пропала, их начали искать на вертолётах, что оказалось безуспешным. Пропавших путешественников удалось обнаружить рыбакам. Выжить удалось только Михаилу Пичугину, а его родной брат и племянник погибли от истощения. Их тела всё это время находились в лодке.

Помимо этого, Михаил Пичугин рассказал корреспондентам, как ему удалось выжить в открытом море.

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