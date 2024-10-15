В Охотском море нашли катамаран с людьми, пропавший два месяца назад

08:56, 15 октября 2024, ПАИ

В Охотском море нашли катамаран, пропавший два месяца назад. Из трёх пассажиров выжил только один мужчина, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, пострадавшему оказывается медицинская помощь.

«14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавший находится в шоковом состоянии. Он рассказал, что у них заглох мотор, из-за чего катамаран стал неуправляем. Сейчас мужчина находится на спасшем его рыболовецком судне, он будет доставлен в Магадан.

Два брата с 15-летним ребёнком, сыном одного из них, 9 августа отправились на катамаране «Байкат» от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).