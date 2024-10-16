Квоту на временное проживание мигрантов в России урезали вдвое

13:16, 16 октября 2024, ПАИ

Квоту на временное проживание мигрантов в России урезали вдвое – 5,5 тысячи разрешений в 2025 году с распределением по субъектам, пишет ТАСС.

Наибольшее число квот получила Москва и Московская область – это одна тысяча и 350 соответственно. Квота для Санкт-Петербурга уменьшилась с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкирия, имевшие в 2022 году по 500 разрешений, в этом году получат только 100 (по 250 в 2024-м).

С каждым годом размер квот снижается, а регионы используют небольшую часть положенной квоты.

Ранее сообщалось, что в Псковской области выдали почти три тысячи квот на привлечение иностранцев к работе.