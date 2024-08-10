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Общество

Почти три тысячи квот на привлечение иностранцев к работе выдали в Псковской области

2 870 квот на привлечение иностранцев к работе уже выдали в Псковской области. Сейчас принимаются заявки от предприятий на следующий год, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале по итогам рабочей встречи с руководителем регионального комитета по труду и занятости Алёной Труновой.

Рабочая встреча Михаила Ведерникова с Алёной Труновой. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

С помощью патентов на трудовую деятельность в этом году в регион привлекли 1 592 иностранных гражданина, уточнил Михаил Ведерников.

«Отдельно обсудили вопросы реализации госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников. В этом году в регион уже переехало более 300 человек – в основном граждане Туркменистана, Латвии и Армении», – отметил губернатор.

Глава региона также обратил внимание на важность обеспечения полноценной интеграции соотечественников в жизнь и культуру Псковской области. «В этом направлении активно работает центр содействия переселению «Соотечественник», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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