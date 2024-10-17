Баскетбольная площадка появится на стадионе «Локомотив» в Пскове

13:53, 17 октября 2024, ПАИ

Баскетбольная площадка появится на стадионе «Локомотив» в Пскове, сообщила руководитель МБУ «Машиностроитель» Ольга Черкасова на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Вчера, 16 октября, ПАИ заметило на стадионе пару баскетбольных колец. Ольга Черкасова уточнила, что на этом месте вскоре появится полноценная площадка. «К весне будет осуществлена разметка баскетбольной зоны, что позволит проводить тренировки и соревнования в соответствии с современными стандартами», – сказала она.

«Площадка доступна для игроков всех уровней – от начинающих до профессионалов. Приходите с друзьями, собирайтесь в команды и наслаждайтесь игрой», – добавила руководитель МБУ «Машиностроитель».

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