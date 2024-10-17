Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Баскетбольная площадка появится на стадионе «Локомотив» в Пскове

Баскетбольная площадка появится на стадионе «Локомотив» в Пскове, сообщила руководитель МБУ «Машиностроитель» Ольга Черкасова на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Баскетбольная площадка появится на стадионе «Локомотив» в Пскове. Фото: Ольга Черкасова

Вчера, 16 октября, ПАИ заметило на стадионе пару баскетбольных колец. Ольга Черкасова уточнила, что на этом месте вскоре появится полноценная площадка. «К весне будет осуществлена разметка баскетбольной зоны, что позволит проводить тренировки и соревнования в соответствии с современными стандартами», – сказала она.

«Площадка доступна для игроков всех уровней – от начинающих до профессионалов. Приходите с друзьями, собирайтесь в команды и наслаждайтесь игрой», – добавила руководитель МБУ «Машиностроитель».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 октября 2024

Сборная России по хоккею проведёт товарищеские матчи с иностранцами в следующем году
17 октября 2024

Подготовка лыжных трасс к зимнему сезону начинается в Псковской области
17 октября 2024

Первенство Псковской области по волейболу среди взрослых команд пройдёт в Сосновом Бору
17 октября 2024

Баскетбольная площадка появится на стадионе «Локомотив» в Пскове
17 октября 2024

Михаил Дегтярёв поддержал кандидатуру председателя Промсвязьбанка на пост главы ВФЛА
17 октября 2024

18 медалей завоевали псковские кикбоксёры на турнире в Санкт-Петербурге
17 октября 2024

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова проводит тренировочные сборы в Кисловодске
17 октября 2024

Юные псковские футболисты стали серебряными призёрами турнира в Великом Новгороде

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...