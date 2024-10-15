Пять школ в Пскове закрыты на карантин из-за внебольничной пневмонии

14:28, 15 октября 2024, ПАИ

Пять школ закрыты на карантин в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В пяти школах Пскова по предписанию Роспотребнадзора приостановлены учебные процессы из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией.

Кроме того, в Псковской области на карантин по ОРВИ закрыты 14 классов в семи школах и четыре группы в двух детских садах.

Ранее сообщалось, что на карантин закрыты школы № 1, 18, 24 и 26, а также ПИЛГ.