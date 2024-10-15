Пять школ в Пскове закрыты на карантин из-за внебольничной пневмонии
Пять школ закрыты на карантин в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В пяти школах Пскова по предписанию Роспотребнадзора приостановлены учебные процессы из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией.
Кроме того, в Псковской области на карантин по ОРВИ закрыты 14 классов в семи школах и четыре группы в двух детских садах.
Ранее сообщалось, что на карантин закрыты школы № 1, 18, 24 и 26, а также ПИЛГ.
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