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Политика

Игорь Иванов: Саммит БРИКС в Казани докажет, что санкции не работают

Саммит БРИКС в Казани в полной мере докажет, что санкции и ограничительные меры не работают. Об этом заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

По его словам, расширение БРИКС свидетельствует о том, что модель глобализации с гегемонией в лице западного блока не состоялась. Это связано с его неспособностью добиться улучшения жизни, преодоления экономического неравенства и бедности для миллиардов людей во всех регионах мира.

«Глобализация, в основу которой легла идеология свободного рынка, породила мировой порядок, отрицающий суверенные права на экономическую, политическую самостоятельность и цивилизованную идентичность. Односторонние подходы подменили диалог, на который рассчитывали развивающиеся страны», – отметил он.

Игорь Иванов также подчеркнул, что политика сдерживания и давления тормозит экономическое развитие, передачу технологий, а также свободное перемещение ресурсов.

«Уверен, что саммит – это новый толчок к развитию, в том числе и учитывая межрегиональное, международное взаимодействие. Трудно затормозить развитие объединения государств, близких друг другу, которые экономически и ресурсно на порядок опережают англосаксонский мир, которые нацелены на равноправное, справедливое сотрудничество во благо людей и всего мира», – заключил он.

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