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Борис Елкин поздравил псковичей с Днём дорожника

Глава Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Днём дорожника в своём Telegram-канале.

Глава Пскова поздравил дорожников с профессиональным праздником. Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Нашу жизнь невозможно представить без дорог, как и без людей, которые их строят, обслуживают и приводят в порядок», – написал он.

Борис Елкин поблагодарил дорожников за стремление к развитию и новым технологиям и пожелал им успехов и перспективных проектов.

Напомним, что День работников дорожного хозяйства традиционно отмечают в России в третье воскресенье октября.

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