Борис Елкин поздравил псковичей с Днём дорожника

09:51, 20 октября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Днём дорожника в своём Telegram-канале.

«Нашу жизнь невозможно представить без дорог, как и без людей, которые их строят, обслуживают и приводят в порядок», – написал он.

Борис Елкин поблагодарил дорожников за стремление к развитию и новым технологиям и пожелал им успехов и перспективных проектов.

Напомним, что День работников дорожного хозяйства традиционно отмечают в России в третье воскресенье октября.