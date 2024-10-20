Борис Елкин поздравил псковичей с Днём дорожника
Глава Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Днём дорожника в своём Telegram-канале.
«Нашу жизнь невозможно представить без дорог, как и без людей, которые их строят, обслуживают и приводят в порядок», – написал он.
Борис Елкин поблагодарил дорожников за стремление к развитию и новым технологиям и пожелал им успехов и перспективных проектов.
Напомним, что День работников дорожного хозяйства традиционно отмечают в России в третье воскресенье октября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 октября 2024
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников пищевой промышленности
20 октября 2024
Глава семейства, воспитатель, спортивный и влиятельный: псковские мужчины рассказали об отцовстве
19 октября 2024
Для нового здания Линовской школы закупят компьютерные моноблоки и интерактивные панели