День работников дорожного хозяйства отмечают сегодня

09:18, 20 октября 2024, ПАИ

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства отмечают сегодня, 20 октября, сообщает calend.ru.

Праздник отмечается в России в третье воскресенье октября, а появился он в 1996 году и первоначально назывался Днём работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Дорожное хозяйство является крупнейшим сегментом общественного достояния России. В его состав входит более 3 000 учреждений и предприятий. Численность работников этой сферы составляет около 750 000 человек.

В последние годы строительству дорог уделяется большое внимание, особенно в маленьких населённых пунктах, чтобы сделать жизнь людей комфортнее и доступнее.