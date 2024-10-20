День работников дорожного хозяйства отмечают сегодня
Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства отмечают сегодня, 20 октября, сообщает calend.ru.
Праздник отмечается в России в третье воскресенье октября, а появился он в 1996 году и первоначально назывался Днём работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Дорожное хозяйство является крупнейшим сегментом общественного достояния России. В его состав входит более 3 000 учреждений и предприятий. Численность работников этой сферы составляет около 750 000 человек.
В последние годы строительству дорог уделяется большое внимание, особенно в маленьких населённых пунктах, чтобы сделать жизнь людей комфортнее и доступнее.
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