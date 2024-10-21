Елена Тимашова: Преобразование районов в округа позволило быстрее реагировать на обращения жителей

12:04, 21 октября 2024, ПАИ

После преобразования районов в округа в Псковской области стало проще и эффективнее отрабатывать обращения местных жителей. Об этом заявила начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова в программе «Тема недели».

«У нас теперь есть одно окно [администрация округа. – Ред.], которое, в принципе, владеет всей информацией на территории всего округа. Так что у нас сокращается время для обработки обращений и жалоб граждан по тем вопросам, которые происходят на территории муниципальных округов. Поэтому, безусловно, в этой части стало намного проще и удобнее», – сказала Елена Тимашова.

Елена Тимашова также назвала другие плюсы преобразования районов в округа. Отметим, в Псковской области на настоящий момент в муниципальные округа преобразованы 13 районов.