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Политика

Елена Тимашова: Преобразование районов в округа позволило быстрее реагировать на обращения жителей

После преобразования районов в округа в Псковской области стало проще и эффективнее отрабатывать обращения местных жителей. Об этом заявила начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова в программе «Тема недели».

Елена Тимашова: «После преобразования районов в округа стало проще обрабатывать обращения жителей». Фото: ПАИ

«У нас теперь есть одно окно [администрация округа. – Ред.], которое, в принципе, владеет всей информацией на территории всего округа. Так что у нас сокращается время для обработки обращений и жалоб граждан по тем вопросам, которые происходят на территории муниципальных округов. Поэтому, безусловно, в этой части стало намного проще и удобнее», – сказала Елена Тимашова.

Елена Тимашова также назвала другие плюсы преобразования районов в округа. Отметим, в Псковской области на настоящий момент в муниципальные округа преобразованы 13 районов.

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