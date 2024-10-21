Иван Белугин: Окружная система позволяет привлечь молодые кадры
Окружная система позволяет привлечь молодые кадры, заявил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в программе «Тема недели».
После преобразования района в округ несколько молодых специалистов пришли работать в администрацию, заметил Иван Белугин. «Да, хоть они и без опыта, но мы сейчас их учим. Все, кто ко мне приходил и говорил: «Мы хотим с вами работать», мы никому не отказывали, они сейчас с нами в команде», – подчеркнул глава округа.
Ранее сообщалось, что ландшафтный дизайнер из Локни получила возможность работать по профессии после преобразования района в округ.
Напомним, в Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена почти два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов. Локнянский район стал одним из первых восьми муниципалитетов, которые перешли на новую систему местного самоуправления.
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