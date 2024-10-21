Иван Белугин: Окружная система позволяет привлечь молодые кадры

16:59, 21 октября 2024, ПАИ

Окружная система позволяет привлечь молодые кадры, заявил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в программе «Тема недели».

После преобразования района в округ несколько молодых специалистов пришли работать в администрацию, заметил Иван Белугин. «Да, хоть они и без опыта, но мы сейчас их учим. Все, кто ко мне приходил и говорил: «Мы хотим с вами работать», мы никому не отказывали, они сейчас с нами в команде», – подчеркнул глава округа.

Ранее сообщалось, что ландшафтный дизайнер из Локни получила возможность работать по профессии после преобразования района в округ.

Напомним, в Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена почти два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов. Локнянский район стал одним из первых восьми муниципалитетов, которые перешли на новую систему местного самоуправления.