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Общество

Ландшафтный дизайнер из Локни получила возможность работать по профессии после преобразования района в округ

Ландшафтный дизайнер из Локни Полина Ермакова получила возможность работать по профессии благодаря преобразованию района в муниципальный округ, рассказала она в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото предоставлено Полиной Ермаковой

С января текущего года 21-летняя девушка работает специалистом по работе с молодежью в администрации Локнянского муниципального округа. В ее обязанности также входит работа по созданию ландшафтного дизайна для проектов территориальных общественных самоуправлений.

«Я окончила Великолукский лесотехнический колледж и приехала в Локню, домой. Я обратилась в администрацию с тем, что хочу работать по профессии, хотела узнать, есть ли какая-нибудь вакансия. Как раз в это время проходил процесс образования ТОС, и глава округа Иван Дмитриевич Белугин предложил мне работу ландшафтного дизайнера, чтобы я попробовала себя в разработке проектов для ТОС», – рассказала Полина Ермакова.

Молодой специалист уже приняла участие в разработке десяти проектов ТОС, семь из которых стали победителями регионального конкурса.

«Я помогала выбирать, какую растительность можно посадить, чтобы сделать, например, живую изгородь из декоративных растений или какой-нибудь цветник, чтобы людям было интересно. Также помогала в выборе мест, где можно поставить скамейки, урны, проложить дорожно-тропиночную сеть, где разместить зону отдыха с беседками, скамеечками, малыми архитектурными формами», – поделилась она.

Полина Ермакова отметила, что предложенная должность помогает ей самореализовать свои навыки и идеи. «Эта работа помогает мне раскрыть мой творческий потенциал, улучшить профессиональные навыки и в целом чувствовать себя полезной, ведь благодаря этой профессии я могу вносить свой вклад в улучшение своего родного посёлка», – сказала она.

Напомним, что в Псковской области уже созданы восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский.

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