13 случаев группового заболевания внебольничной пневмонией зарегистрировано в Пскове
13 случаев группового заболевания внебольничной пневмонией зарегистрировано в Пскове, сообщила ПАИ главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
«По результатам учёта обращений в инфекционную больницу зарегистрировано 13 групповых очагов в образовательных учреждениях Пскова», – отметила она. Всего в этих случаях внебольничной пневмонией заболело 104 ребёнка. Сейчас в больницах Псковской области находится 71 ребёнок с этим диагнозом.
Ранее глава Пскова Борис Елкин в связи с высокой заболеваемостью пневмонией принял решение отправить с 21 октября школы города на дистанционное обучение. При этом в образовательных учреждениях на время карантина сформированы дежурные группы в начальных классах. Также с 21 октября приостановлены занятия в учреждениях допобразования.
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