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Общество

Заседание с представителями Общественной палаты Чеченской Республики проходит в Пскове

Встреча представителей Общественных палат Псковской области и Чеченской Республики проходит в Пскове сегодня, 22 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

В заседании Общественной палаты Псковской области приняли участие член Общественной палаты России, Общественной палаты Чеченской Республики, председатель Совета регионального отделения «Поисковое движение России» Иса Сардалов, представители общественных и поисковых организаций из Ингушетии, а также председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова, руководитель поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева.

«Сегодня для нашей Общественной палаты очень важный день. Встреча, которая сегодня состоится, позволит нам не только вспомнить о знаковых патриотических событиях, но и с участием представителей Общественной палаты сможем наладить точки соприкосновения, которые важны с точки зрения обмена опытом, дальнейшего взаимодействия, инициатив и проектов. Наша встреча позволит наладить отношения и между поисковыми движениями и общественными палатами», – подчеркнул Александр Седунов.

На фото: Александр Седунов

В свою очередь, Иса Сардалов добавли, что на протяжении двух дней пребывания делегации в Псковской области прорабатываются вопросы взаимодействия регионов в плане поисковых работ.

«Мы прорабатываем вопросы взаимодействия и сотрудничества в плане установления судеб погибших, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны уроженцев и призывников с территории Чечено-Ингушской АССР на территории Псковской области. В то же время будем отрабатывать все базы данных на предмет выявления уроженцев Псковской области, возможно погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны на территории Чечено-Ингушской АССР», – отметил он.

На фото: Иса Сардалов

Напомним, ранее делегации из Ингушетии передали фрагменты найденного в озере ингушского летчика Мурада Оздоева.

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