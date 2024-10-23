Жители Куньинского района отправили гуманитарную помощь участникам СВО
Жители Куньинского района отправили гуманитарную помощь участникам специальной военной операции, пишет газета «Пламя».
Жители деревень Борок, Слепнёво и посёлка Кунья отправили маскировочные сети, одежду, а также продукты – овощи и сладости. Помимо этого, куньинцы перевели деньги на нужды СВО.
Ранее сообщалось, что псковские школьники помогают плести маскировочные сети для нужд участников СВО.
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