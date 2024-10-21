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Им не больше десяти: псковские школьники помогают плести маскировочные сети для нужд бойцов СВО

Не только взрослые, но и дети помогают плести маскировочные сети для бойцов СВО на базе общественного волонтёрского движения «Русская медведица» в Пскове, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Ученица четвёртого класса Алёна освоила один из видов плетения маскировочных сетей. Они бывают разные в зависимости от сезона и ландшафта. Требуют определённых сочетаний природных цветов и оттенков, а значит, схем и техник плетения. Алёна рассказала корреспонденту, что сети могут различаться по цвету земли и листьев.

Скриншот из сюжета телеканала «Первый Псковский»

За час плетения получается небольшой квадрат, но если каждый придёт и уделит немного времени – результат порадует. Плести сетки приходят всей семьёй. Здесь младшие не уступают старшим. Такое занятие требует усидчивости, внимания и терпения.

Роме десять лет, и каждый день после школы он старается уделять время и плести сетки. Он приходит вместе с мамой и сестрой.

«У меня у самой муж находится на СВО, почему мы сюда пришли, узнать, как сделать заявку, и оказывается, прям тут плетут. Мы пришли и тоже увлеклись этим занятием. Это процесс не быстрый, но очень интересный», – поделилась мама Ромы Виктория о том, как они начали плести маскировочные сетки.

Волонтёрское движение «Русская медведица» уже два года оказывает помощь военнослужащим. За плечами волонтёров – более 20 поездок в зону СВО для передачи средств защиты, техники, гуманитарной помощи. Присоединиться к инициативе могут все желающие, навыки и опыт не важны. Внести свою частичку в общее дело можно, придя на улицу Юбилейную, 36 в Пскове.

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