В Печорах продолжается X Молодёжный форум волонтёрского антинаркотического движения

18:47, 23 октября 2024, ПАИ

На базе паломнического центра в Печорах продолжается X Молодёжный форум волонтёрского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В нём принимает участие около ста молодых добровольцев из разных уголков области. Ребята участвуют в работе дискуссионных площадок, на которых эксперты проводят мастер-классы, делятся опытом волонтёрской деятельности. Участники презентуют проекты, рассказывают о своих волонтёрских организациях и обсуждают предложения коллег из других районов.

Во второй день для участников – школьников и их педагогов – организаторы провели лекции о профилактике употребления психоактивных веществ. Основополагающая идея – передача информации от сверстника к сверстнику: подростки должны самостоятельно убеждать ровесников в ценности здорового образа жизни и сообщать им об опасности употребления запрещённых веществ. Только такой метод профилактики на равных, по мнению создателей форума, сможет дать действенный эффект в молодёжной среде.

Вторая часть дня была посвящена тренингам для личностного роста. Их цель – развитие критического мышления, оттачивание умения делать самостоятельный выбор, а также привитие правильных ценностных ориентиров в обществе.

На протяжении всего форума волонтёры выполняют задания из чек-листа и обменивают их на наклейки. Каждые семь наклеек гарантируют ребятам приятный и полезный подарок. Получать наклейки волонёры будут ежедневно после вечерней рефлексии на станции обмена на стойке регистрации и во время работы площадки. Также участники форума написали послание будущим участникам 15-го антинаркотического форума «Доброволье.60».

Напомним, что организаторами форума выступают Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, комитет по молодёжной политике Псковской области, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».