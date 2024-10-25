Более 80 млн рублей штрафов взыскали псковские таможенники за девять месяцев

12:00, 25 октября 2024, ПАИ

Более 80 млн рублей штрафов взыскали псковские таможенники за девять месяцев 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

За девять месяцев таможня возбудила более шести тысяч дел об административных правонарушениях и 50 уголовных дел.

Также за этот период взыскано штрафов на сумму, превышающую 80 миллионов рублей.

Напомним, 25 октября отмечают День таможенника России.