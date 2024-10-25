Более 80 млн рублей штрафов взыскали псковские таможенники за девять месяцев
Более 80 млн рублей штрафов взыскали псковские таможенники за девять месяцев 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.
За девять месяцев таможня возбудила более шести тысяч дел об административных правонарушениях и 50 уголовных дел.
Также за этот период взыскано штрафов на сумму, превышающую 80 миллионов рублей.
Напомним, 25 октября отмечают День таможенника России.
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