День таможенника отмечают в России 25 октября

07:45, 25 октября 2024, ПАИ

25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации, сообщает calend.ru.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий перемещение через таможенную границу государства физических лиц, предметов, товаров, услуг и капиталов и взимание с них таможенных пошлин и сборов.

25 октября издавна считается знаменательным днем в истории русской таможенной службы. Именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из Указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». Впервые были закреплены законом права и обязанности таможенников (мытчиков) по осуществлению контроля над перемещением товаров.

Появление этого документа стало важным событием для развития таможенного дела в России. С этого же момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. К тому же 25 октября 1991 года по Указу Президента России был образован Государственный таможенный комитет Российской Федерации, преобразованный в 2004 году в Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ.

Российская таможенная служба — одна из крупнейших в мире, она насчитывает около 70 тысяч человек.