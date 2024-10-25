Ввоз почти 240 тысяч пачек контрабандных сигарет предотвратили псковские таможенники
Ввоз почти 240 тысяч пачек сигарет предотвратили псковские таможенники за девять месяцев 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.
Более 30 тысяч пачек табачных изделий без акцизных российских марок и маркировки средствами идентификации изъяли таможенники из незаконного оборота на внутреннем рынке.
На российско-белорусском участке границы сотрудники таможни предотвратили ввоз 237 тысяч пачек сигарет без российской маркировки и 276 литров алкогольной продукции без специальных акцизных марок России.
Кроме того, по результатам проверок в рамках таможенного контроля после выпуска товаров сотрудники таможни взыскали в федеральный бюджет более 130 миллионов рублей.
«Товары, изъятые за нарушение таможенного законодательства и признанные судами собственностью государства, передаются таможней в уполномоченные государственные органы», – отметили в Псковской таможне.
Напомним, 25 октября отмечают День таможенника России.
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