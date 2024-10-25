Ввоз почти 240 тысяч пачек контрабандных сигарет предотвратили псковские таможенники

12:19, 25 октября 2024, ПАИ

Ввоз почти 240 тысяч пачек сигарет предотвратили псковские таможенники за девять месяцев 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Более 30 тысяч пачек табачных изделий без акцизных российских марок и маркировки средствами идентификации изъяли таможенники из незаконного оборота на внутреннем рынке.

На российско-белорусском участке границы сотрудники таможни предотвратили ввоз 237 тысяч пачек сигарет без российской маркировки и 276 литров алкогольной продукции без специальных акцизных марок России.

Кроме того, по результатам проверок в рамках таможенного контроля после выпуска товаров сотрудники таможни взыскали в федеральный бюджет более 130 миллионов рублей.

«Товары, изъятые за нарушение таможенного законодательства и признанные судами собственностью государства, передаются таможней в уполномоченные государственные органы», – отметили в Псковской таможне.

Напомним, 25 октября отмечают День таможенника России.