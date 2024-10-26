Мощь, сила и металл: «Севкабель» запустил новое производство в Псковской области

Запуск новой производственной площадки поливинилхлоридных пластикатов в рамках проекта «Севкабель» состоялся на площадке завода «СКТ Групп» в Пскове. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель Министра промышленности и торговли России Михаил Иванов и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

Производственные мощности и торжественное награждение – в фоторепортаже Андрея Степанова.