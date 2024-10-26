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Общество

Производство в рамках проекта «Севкабель» запустили в Пскове

Запуск производства в рамках проекта «Севкабель» состоялся на территории завода ООО «СКТ Групп» в субботу, 26 октября, передает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Кабельная отрасль демонстрирует положительную динамику. Объём внутреннего производства за 2023 год составил более 400 млрд рублей, что на 20 % больше 2022 года, по данным за 8 месяцев 2024 года тенденция роста сохраняется и составит около 21% по прогнозным значениям 2024 года. Такими же темпами растет кабельный рынок в целом. Начало работы производственной площадки ООО «СКТ Групп» безусловно положительно скажется на динамике и объёмов внутреннего производства, и доли локализации», – отметил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что для региона запуск производства стал судьбоносным решением. «Это новые хорошо оплачиваемые рабочие места, это отчисления в областные федеральные бюджеты, это импортозамещение и, конечно, расширение объемов и расширение линейки продукции, которая сегодня так нужна нашей стране», – сказал глава региона.

Он также выразил слова благодарности Министерству промышленности и торговли за оказанную поддержку, а также инвесторам и коллективу за трудолюбие и высокий профессионализм.

Отметим, что через символический запуск линии ПВХ перезапускается восстановленые производственные мощности завода «Севкабель». Старт производству дал генеральный директор АКРОН Холдинг Павел Морозов, директор «СКТ Групп» Алексей Ильбеков и технический директор Павел Николаев.

На предприятии производится востребованная кабельная продукция различного назначения, уникальные сварочные комплексы для атомной отрасли. На площадке заработает самый современный комплекс по производству полимерных материалов для кабельной промышленности. Мощности комплекса будут обеспечивать потребности кабельных заводов России.

Напомним, что с 2021 года АО «Акрон Холдинг» на площадке ООО «СКТ Групп» реализует в Пскове инвестиционный проект по увеличению объемов и расширению номенклатуры выпускаемой продукции за счет релокации производственных мощностей завода «Севкабель» из Санкт-Петербурга.

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