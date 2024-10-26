Работников кабельной промышленности наградили во время мероприятия по запуску завода «Севкабель» в Пскове

13:19, 26 октября 2024, ПАИ

Почетные грамоты министерства промышленности и торговли России вручил псковичам заместитель профильного министра Михаил Иванов во время торжественного мероприятия по запуску производства в рамках проекта «Севкабель» в субботу, 26 октября, передает корреспондент ПАИ.

За большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя грамоты получили заместитель технического директора по эксплуатации «Современных кабельных технологий» Игорь Лотоцкий и технический директор предприятия Павел Николаев.

Также работников кабельной промышленности наградил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие кабельной промышленности глава региона вручил почётные грамоты губернатора и благодарственные письма правительства области.