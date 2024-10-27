Из-за тумана вылет самолёта из Москвы в Псков задержан на восемь часов, рейс из Минеральных Вод сел в Петербурге

14:42, 27 октября 2024, ПАИ

Из-за тумана, который накрыл Псковскую область, вылет самолёта из Москвы в Псков задержан на восемь часов, следует из информации на онлайн-табло столичного аэропорта Внуково.

Вместо 8:00 из Москвы борт вылетит в 16:10, посадка в Пскове состоится в 17:30.

Рейс из Минеральных Вод, который должен был приземлиться в Пскове в 13:55, так и не смог этого сделать и совершил посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом встречающим сообщили в псковском аэропорту.