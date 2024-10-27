Псковских автомобилистов предупреждают о густом тумане в ближайшие часы

11:08, 27 октября 2024, ПАИ

В ближайшие два часа местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В связи с этим псковичей призывают быть особенно осторожными за рулём и использовать противотуманные фары. Пешеходов также просят соблюдать осторожность и быть внимательными на зебрах.

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.