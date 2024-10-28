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Митрополит Матфей: День народного единства призван напомнить, что мы – народ с общими корнями

Митрополит Псковский и Порховский Матфей обратился к участникам заседания совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям, который проходит сегодня, 28 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Митрополит Матфей. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Хочу поприветствовать всех вас и поздравить с наступающим праздником. День народного единства символизирует идею национального согласия и сплочения. Он призван напомнить, что мы, жители России разных возрастов и национальностей, представляем различные группы, но являемся народом с общими корнями и общим будущим», – отметил митрополит.

Он напомнил, что во время Смутного времени русский народ пережил немало испытаний, преодолел много трудностей, созидая единое государство с ценностными ориентирами.

Напомним, что заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям проходит в правительстве Псковской области в понедельник, 28 октября. В мероприятии принимают участие представители национальных общественных объединений и религиозных организаций, правительства Псковской области и исполнительных органов региона.

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