Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям проходит в правительстве Псковской области

Заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям проходит в правительстве Псковской области с участием губернатора Михаила Ведерникова в понедельник, 28 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

​Заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям проходит в правительстве Псковской области. Фото здесь и далее: ПАИ

«Сегодняшнее мероприятие приурочено наступающему Дню народного единства. Мы всегда с благодарностью вспоминаем каждый народ, культуру и каждого героя, которые многие века защищали и строили нашу страну. Великая Отечественная война была выиграна только благодаря тому, что каждый народ нашей страны бесстрашно сражался с врагом. День народного единства напоминает нам о том, что во все времена мы оставались вместе. Эту нашу черту знают наши враги», – отметил глава региона.

В интернете можно найти иностранную карту, на которой враги России делят страну на десятки государств. Там же существует большое количество ботов, которые пытаются разжечь конфликты, заметил губернатор.

«Соцсети превращаются в поле боя: кто-то вбросил провокацию, какая-то горячая голова подхватила, и вот уже посыпались оскорбления. Это и есть попытка недружественных стран разобщить наши народы. Мы должны противопоставлять этому нашу работу. Это касается сохранения нашей культуры, истории и межнационального согласия», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В Псковской области жители относятся друг к другу с уважением, обратил внимание губернатор.

«Мы должны вместе держаться друг за друга, поддерживать диалог. Важно сделать так, чтобы следующие поколения придерживались политики взаимоуважения и взаимопонимания», – подчеркнул он.

В том числе, губернатор вручил региональные почётные грамоты и благодарственные письма, а также дипломы победителей в конкурсе СОНКО.

Добавим, что в мероприятии участвуют представители национальных общественных объединений и религиозных организаций, правительства Псковской области и исполнительных органов региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 октября 2024

Требования к приёму на обучение в «КофеШколу» перечислила Екатерина Татаринова
28 октября 2024

Островский переулок в Пскове открыт для двустороннего движения
28 октября 2024

Митрополит Матфей: День народного единства призван напомнить, что мы – народ с общими корнями
28 октября 2024

Заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям проходит в правительстве Псковской области
28 октября 2024

Псковский цирк победил на всероссийском конкурсе в Перми
28 октября 2024

Вперёд в медицину: в новом корпусе ПсковГУ начались занятия
28 октября 2024

Как мошенники обманывают военнослужащих, рассказал эксперт
28 октября 2024

Инвесткоманда Псковской области завершила образовательную программу по управленческим навыкам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...