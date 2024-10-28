Заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям проходит в правительстве Псковской области

14:37, 28 октября 2024, ПАИ

Заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям проходит в правительстве Псковской области с участием губернатора Михаила Ведерникова в понедельник, 28 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодняшнее мероприятие приурочено наступающему Дню народного единства. Мы всегда с благодарностью вспоминаем каждый народ, культуру и каждого героя, которые многие века защищали и строили нашу страну. Великая Отечественная война была выиграна только благодаря тому, что каждый народ нашей страны бесстрашно сражался с врагом. День народного единства напоминает нам о том, что во все времена мы оставались вместе. Эту нашу черту знают наши враги», – отметил глава региона.

В интернете можно найти иностранную карту, на которой враги России делят страну на десятки государств. Там же существует большое количество ботов, которые пытаются разжечь конфликты, заметил губернатор.

«Соцсети превращаются в поле боя: кто-то вбросил провокацию, какая-то горячая голова подхватила, и вот уже посыпались оскорбления. Это и есть попытка недружественных стран разобщить наши народы. Мы должны противопоставлять этому нашу работу. Это касается сохранения нашей культуры, истории и межнационального согласия», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В Псковской области жители относятся друг к другу с уважением, обратил внимание губернатор.

«Мы должны вместе держаться друг за друга, поддерживать диалог. Важно сделать так, чтобы следующие поколения придерживались политики взаимоуважения и взаимопонимания», – подчеркнул он.

В том числе, губернатор вручил региональные почётные грамоты и благодарственные письма, а также дипломы победителей в конкурсе СОНКО.

Добавим, что в мероприятии участвуют представители национальных общественных объединений и религиозных организаций, правительства Псковской области и исполнительных органов региона.