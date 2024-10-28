Михаил Шауркин прокомментировал своё избрание главой Дновского округа

15:33, 28 октября 2024, ПАИ

О своих планах работы после избрания главой Дновского муниципального округа в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал Михаил Шауркин.

«Наша работа уже выстроена. У нас хорошая, эффективная команда в администрации. После преобразования района в округ у нас будет единое ответственное лицо и единый бюджет, с помощью которого мы сможем решать вопросы не только города, но и сельских населенных пунктов. Это оперативное управление, которое будет удобным и улучшит качество жизни наших жителей», – отметил Михаил Шауркин.

По его словам, в округе планируют усилить команды. «Мы откроем новые отделы, так что будет искать специалистов, которые будут готовы работать в нашей команде», – подчеркнул он.

Среди первых задач, которые видит избранный глава округа, – доведение до конца начатых проектов и развитие новых.

Сегодня на сессии Дновского окружного Собрания депутатов Михаил Шауркин тайным голосованием был избран главой округа. Всего в бюллетень для голосования было включено три кандидата. Шауркин получил 12 из 14 голосов.

Напомним, почти ровно два года назад первые районы Псковской области инициировали процедуру преобразования в муниципальные округа. Среди них был и Дновский район.