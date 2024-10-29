Тротуар ремонтируют на улице Ботвина в Великих Луках

11:55, 29 октября 2024, ПАИ

Тротуар ремонтируют на улице Ботвина в Великих Луках, сообщили ПАИ в Великолукской гордуме.

Тротуар связывает продуктовый магазин и детскую школу искусств «Центр». Специалисты устанавливают новый каменный бордюр и готовят основание для укладки асфальта. Работы выполняются в рамках муниципального контракта.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе завершили ремонт двух автомобильных дорог.