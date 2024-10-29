Тротуар ремонтируют на улице Ботвина в Великих Луках
Тротуар ремонтируют на улице Ботвина в Великих Луках, сообщили ПАИ в Великолукской гордуме.
Тротуар связывает продуктовый магазин и детскую школу искусств «Центр». Специалисты устанавливают новый каменный бордюр и готовят основание для укладки асфальта. Работы выполняются в рамках муниципального контракта.
Ранее сообщалось, что в Псковском районе завершили ремонт двух автомобильных дорог.
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29 октября 2024
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