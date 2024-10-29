Ремонт двух дорог завершили в Псковском районе

11:09, 29 октября 2024, ПАИ

Ремонт двух автомобильных дорог завершили в Псковском районе, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ремонт автомобильной дороги на улице Заречной от дома № 19 до дома № 26 завершили в деревне Верхолино. Асфальтобетонное покрытие уложили на площади 1 702 квадратных метра, а также укрепили обочины и очистили территорию от кустарников.

Помимо этого, отремонтировали участок дороги на улице Гагарина от школы до улицы Красных Партизан в селе Карамышево. Специалисты уложили покрытие площадью 495 квадратных метров.

Погодные условия позволяют подрядчикам продолжить ремонт дорог, запланированных на этот год. Районный бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов уже формируется.