Пушкиногорский завод поднимет цены на молоко

14:25, 29 октября 2024, ПАИ

Пушкиногорский маслосырзавод с 1 ноября поднимет цены на молоко на 10%, сообщил генеральный директор предприятия Николай Щураков в беседе с корреспондентом ПАИ.

«С 1 ноября мы поднимаем цену на молоко на 10%», – сказал Николай Щураков.

Отметим, что на фоне увеличения цен на молочные продукты в России начали уменьшать вес упаковки сливочного масла, однако это не коснётся Пушкиногорского маслосырзавода. «Мы как выпускали пачки сливочного масла по 200 граммов, так и будем», – подчеркнул гендиректор предприятия.

Напомним, что питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5–3,2% жирности заняло четвёртое место в списке подорожавших продуктов в Псковской области за неделю.

О том, почему растут цены на сливочное масло, читайте в специальном материале ПАИ здесь.