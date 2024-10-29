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Экономика

Почему растут цены на сливочное масло, объяснили псковские эксперты

Цены в России на сливочное масло, по данным Росстата, с начала года выросли на 17,96%. Если верить данным Псковстата, то с 14 по 21 октября стоимость масла в Псковской области выросла всего на 0,26%. Однако покупатели видят в магазинах куда более внушительную динамику роста цены, и это на фоне шринкфляции – уменьшения веса упаковки.

Почему растут цены на сливочное масло, стоит ли ожидать их снижения, рассказали участники рынка в беседе с корреспондентом ПАИ.

Цены на сливочное масло в России с начала года выросли на 17,96%. Фото сгенерировано нейросетью

«Рост цен на сливочное масло произошёл, потому что закупочная цена на молоко серьёзно увеличилась – больше чем на 20%», – отметил председатель экономического комитета Псковского областного Собрания, в прошлом агропромышленник Андрей Козлов. Депутат считает, что сырьё в структуре себестоимости предполагает теперь большие затраты. Соответственно, дорожает и конечный продукт, а именно – сливочное масло.

Производители испытывают трудности с оборотными средствами, отмечает эксперт. «Поднялась ставка рефинансирования, поэтому многие крупные компании пользуются кредитными ресурсами и свои денежные потоки распределяют с учётом освоения кредитных средств», – пояснил Андрей Козлов.

Андрей Козлов считает, что рост цен на сливочное масло связан с увеличением закупочной стоимости молока. Фото: ПАИ

«Жёсткий контроль фальсификата в молочной продукции со стороны государства – триггер запуска ситуации на рынке сливочного масла. Цена на сливочное масло с июня у производителей выросла почти на 65%», – отметила руководитель группы компаний «МегаХолод» Татьяна Кирилёнок.

Ограничения поставок пальмового жира и система «Честный знак» сделали своё дело. После введения маркировки недобросовестным производителям всё сложнее осуществлять производство продукции с использованием заменителей молочных жиров. Это показало, что в России нет столько молока, сколько нужно, заметила Татьяна Кирилёнок. «Дефицит на фоне спроса автоматически провоцирует повышение цены. Для резкого увеличения производства сырого молока потребуется 1,5–2 года», – отметила она.

Татьяна Кирилёнок назвала два пути развития в направлении по изменению цен на сливочное масло. Фото: ПАИ

Эксперты уверены, что не стоит ожидать снижения стоимости сливочного масла. Более того, в ближайшие два месяца стоит ждать подорожания и другой молочной продукции, считает Андрей Козлов. Спикер отметил, что сливочное масло – не маржинальный продукт, который торгуется либо минимальной наценкой, либо по себестоимости. Поэтому производители в основном зарабатывают на таких молочных продуктах, как творог, различные йогурты, сыр – это маржинальные продукты, которые позволяют получать большую прибыль при минимальных затратах.

«Да, цена будет расти. Могу сказать, что с 1 ноября мы поднимаем цену на молоко на 10%», – сообщил генеральный директор АО «Пушкиногорский маслосырзавод» Николай Щураков. При этом, отметил он, предприятие не занимается шринкфляцией. «Мы как выпускали пачки сливочного масла по 200 граммов, так и будем», – подчеркнул спикер.

Николай Щураков заявил, что Пушкиногорский маслосырзавод поднимет цены на молоко на 10% с 1 ноября. Фото: ПАИ

По мнению Татьяны Кирилёнок, развитие ситуации с ценами возможно по двум сценариям. В ближайшие две недели будет ясно: рынок либо уже остановился и отпускная цена на сливочное масло у производителей составит 1000 рублей за килограмм неупакованного масла, либо рост дойдёт до отметки 1 500 рублей за килограмм, а это увеличение в 2,5 раза по сравнению с июньскими ценами, пояснила эксперт.

«Сейчас мы не увидели роста цен на молочные продукты, потому что ретейлерам в рамках договоров с производителями ещё не пришло время уведомлять о последующем увеличении цен. До нового года подорожание однозначно будет», – заключил Андрей Козлов.

Анастасия Тихомирова
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