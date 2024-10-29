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Будут ли кадровые перестановки в псковских учреждениях культуры, рассказала Илианна Петрова

Будут ли кадровые перестановки в учреждениях культуры, рассказала врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 октября.

Илианна Петрова. Фото: ПАИ

«Изначально нужно проанализировать все направления, на данный момент преждевременно говорить о каких-то изменениях. Возможно со временем нужно будет обсудить вопросы укрепления кадрового состава», – отметила Илианна Петрова.

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева добавила, что с 2025 года в Псковской области заработает программа «Земский работник культуры». Сейчас в региональном комитете по культуре отрабатывается юридическая база для этого проекта.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что также есть дефицит сотрудников, которые работают по сферам креативных индустрий. «В этом направлении мы тоже работаем и была создана школа креативных индустрий. Ребята учатся уже второй год и скоро выдадут интересный продукт», – резюмировала вице-губернатор.

Напомним, что о назначении Илианны Петровой врио председателя комитета по культуре Псковской области стало известно 21 октября.

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