Будут ли кадровые перестановки в псковских учреждениях культуры, рассказала Илианна Петрова

17:44, 29 октября 2024, ПАИ

Будут ли кадровые перестановки в учреждениях культуры, рассказала врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 октября.

«Изначально нужно проанализировать все направления, на данный момент преждевременно говорить о каких-то изменениях. Возможно со временем нужно будет обсудить вопросы укрепления кадрового состава», – отметила Илианна Петрова.

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева добавила, что с 2025 года в Псковской области заработает программа «Земский работник культуры». Сейчас в региональном комитете по культуре отрабатывается юридическая база для этого проекта.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что также есть дефицит сотрудников, которые работают по сферам креативных индустрий. «В этом направлении мы тоже работаем и была создана школа креативных индустрий. Ребята учатся уже второй год и скоро выдадут интересный продукт», – резюмировала вице-губернатор.

Напомним, что о назначении Илианны Петровой врио председателя комитета по культуре Псковской области стало известно 21 октября.