Как устроено обучение в школе креативных индустрий в Пскове, рассказали её преподаватели

16:45, 25 января 2024, ПАИ

Как устроено обучение в школе креативных индустрий в Пскове, рассказал её директор Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Всего сейчас в школе восемь групп по 11 человек, рассказал он. «Каждое занятие идёт по три академических часа. Всего их в неделю два. Это довольно существенный промежуток времени, особенно если мы говорим о детях и подростках. В рамках каждого занятия изучается и практика, и теория. А по итогу работы у ребёнка в каждой студии будет творческий проект, который он должен сделать со своей группой», – отметил Александр Боярков.

При этом, по его словам, детям бывает трудно, когда они пропускают занятия. «Информации особенно много даётся на ознакомительном этапе. А нам, в свою очередь, за сжатое количество времени нужно дать большое количество информации», – подчеркнул он.

Кроме того, педагог студии «Анимация» школы креативных индустрий Иван Трахов рассказал, что иногда дети не сразу могут освоить объём информации.

«А так, например, в моей студии практически всё построено на практике. К тому же после обучения они получают не только сертификат, но и портфолио работ, которые показывают уровень проработки приёмов, необходимых для работы в индустрии», – сказал он.

Дисциплины, которые преподаются в школе, на нынешний момент востребованы на рынке труда и в социуме, подчеркнул Иван Трахов. «Бывают и такие дети, у которых есть талант в этой отрасли, и они, может, могли бы раскрыться и самостоятельно, но имеют возможность заниматься у нас на профессиональном уровне», – обратил внимание он.

«Я соглашусь. Когда я вёл занятия, бывали такие ситуации, когда дети не только открыто общались со мной, но и помогали», – отметил Александр Боярков.

Напомним, что школа действует на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Она открылась 29 декабря 2023 года. О том, как оснащена школа, можно прочитать здесь.

Также в начале 2024 года учреждение посетил губернатор региона Михаил Ведерников.