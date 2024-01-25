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Как устроено обучение в школе креативных индустрий в Пскове, рассказали её преподаватели

Как устроено обучение в школе креативных индустрий в Пскове, рассказал её директор Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Как устроено обучение в школе креативных индустрий в Пскове, рассказал её директор Александр Боярков. Фото здесь и далее: Андрей Степанов / «Псковская правда»

Всего сейчас в школе восемь групп по 11 человек, рассказал он. «Каждое занятие идёт по три академических часа. Всего их в неделю два. Это довольно существенный промежуток времени, особенно если мы говорим о детях и подростках. В рамках каждого занятия изучается и практика, и теория. А по итогу работы у ребёнка в каждой студии будет творческий проект, который он должен сделать со своей группой», – отметил Александр Боярков.

При этом, по его словам, детям бывает трудно, когда они пропускают занятия. «Информации особенно много даётся на ознакомительном этапе. А нам, в свою очередь, за сжатое количество времени нужно дать большое количество информации», – подчеркнул он.

Кроме того, педагог студии «Анимация» школы креативных индустрий Иван Трахов рассказал, что иногда дети не сразу могут освоить объём информации.

Педагог школы Иван Трахов поделился, как проходят его занятия в школе креативных индустрий

«А так, например, в моей студии практически всё построено на практике. К тому же после обучения они получают не только сертификат, но и портфолио работ, которые показывают уровень проработки приёмов, необходимых для работы в индустрии», – сказал он.

Фото: ПАИ

Дисциплины, которые преподаются в школе, на нынешний момент востребованы на рынке труда и в социуме, подчеркнул Иван Трахов. «Бывают и такие дети, у которых есть талант в этой отрасли, и они, может, могли бы раскрыться и самостоятельно, но имеют возможность заниматься у нас на профессиональном уровне», – обратил внимание он.

«Я соглашусь. Когда я вёл занятия, бывали такие ситуации, когда дети не только открыто общались со мной, но и помогали», – отметил Александр Боярков.

Напомним, что школа действует на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Она открылась 29 декабря 2023 года. О том, как оснащена школа, можно прочитать здесь.

Также в начале 2024 года учреждение посетил губернатор региона Михаил Ведерников.

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