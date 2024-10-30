Псковичи стали чаще делать банковские вклады

16:39, 30 октября 2024, ПАИ

По данным на начало сентября 2024 года, псковичи разместили на вкладах и банковских счетах 116,6 миллиарда рублей, что на 26 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Более 97 % от общего объёма размещённых на депозитах средств представлено рублевыми вкладами. За год их сумма выросла на 27 % или 24,3 миллиарда рублей. Вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах, по сравнению прошлым годом, снизились на 16 % и составили в рублёвом эквиваленте 3,1 миллиарда рублей», – сообщил корреспонденту ПАИ исполняющий обязанности управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

На фоне повышения ключевой ставки вклады стали более привлекательны. Так, на начало сентября 2024 года максимальная ставка в рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объём депозитов, составила 17,6 % годовых, а годом ранее – 9,7 % годовых. А по данным мониторинга с первого по десятое октября, максимальная ставка выросла дополнительно до 19,8 %, поделился экономист.

«Мы полагаем, что склонность к сбережению у людей будет усиливаться. Ставки по вкладам сейчас значительно выше прогнозируемой инфляции», сообщил корреспонденту ПАИ Валерий Фролов.