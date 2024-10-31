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Культура

О театре поговорили с режиссёром Яковом Ломкиным в программе «Минкульт». Главное

Гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) стал режиссёр Русского театра Удмуртии Яков Ломкин.

Яков Ломкин. Фото: ПАИ

Главное:

  • гастроли для любого театра – счастье, а гастроли в Пскове – счастье двойное. Это возможность приобщиться к культурным и духовным ценностям древнего города, выступить на славной сцене Пушкинского театра, побывать в кремле, музее и пушкинских местах;
  • псковичи тепло приняли спектакли Русского театра Удмуртии, диалог между труппой и публикой состоялся. Самое ценное, когда зритель «театрально образован», когда у него есть чувство вкуса, чувство такта. Это можно сказать о псковском зрителе;
  • Пушкин – это космос. Это неисчерпаемый автор, во все времена вдохновляющий людей искусства. В одном четверостишии могут содержаться целые миры, а «Марвел» рядом с «Русланом и Людмилой» курит бамбук. Гость призвал всех перечитать поэму;
  • режиссёру важно в первую очередь впитать то, что хотел сказать автор, а потом своим языком рассказать зрителям, что хотели сказать Пушкин, Шекспир, Чехов. «Я просто пытаюсь раствориться в авторе и попробовать донести до зрителя истины, которыми он хотел бы с вами поделиться», – говорит Ломкин;
  • к сожалению, театр сегодня не самый популярный вид искусства, элитарный. По статистике, в больших городах только 6–10 % людей хотя бы раз в жизни были в театре. А в античности амфитеатры строили по количеству жителей города;
  • Константин Райкин, в чьём театре «Сатирикон» Яков Ломкин служит 25 лет, всегда был и остаётся примером: «Это уникальная личность, это потрясающий артист, это гениальный художественный руководитель, и, конечно, это абсолютно человек театра». Поэтому Русский театр Удмуртии для Ломкина – «идеальный «Сатирикон», который тот создаёт в Ижевске с 2017 года;
  • по убеждению режиссёра, театр не должен заниматься «оказанием развлекательных услуг населению». Театр – это не про пустые комедии и прекрасный буфет. Но и лёгкий, светлый материал должен присутствовать в репертуаре, потому что «в сегодняшние сложные, тусклые времена именно театр может дать зрителю надежду, показать свет в конце тоннеля»;
  • труппа артистов из Удмуртии очень любит гастроли, потому что для них это возможность приобщиться к культуре другого города и не уйти в рутину;
  • в театре могут использовать самые различные спецэффекты – от света и музыки до проекции и треска огня;
  • в репертуаре Русского театра Удмуртии есть постановки по произведениям Александра Пушкина «Дама Пик», «Сказка о царе Салтане», «Дубровский»;
  • зрители Русского театра Удмуртии очень благодарные. Они всегда поддерживают и благодарят артистов, даже если в спектакле что-то осталось непонятным;
  • Русский театр Удмуртии проводит просветительскую и популяризаторскую работу. На базе театра работает школа театрального зрителя, а также читают лекции о современном театре и раз в год организуют режиссёрские лаборатории.

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