Для части товаров Ozon уберёт возможность оплаты после получения

09:02, 01 ноября 2024, ПАИ

Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары, которые нуждаются в примерке, пишет РИА Новости.

«Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой. В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию – заказ нужно будет оплатить при оформлении», – сообщили в компании.

При покупке товаров из категории fashion клиенты используют постоплату вдвое чаще, чем для остальных категорий. По словам компании, большинство покупателей товаров других категорий не пользовались постоплатой, когда она была доступна.